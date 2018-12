Sara França quer internacionalizar marca já em 2019

Designer açoriana participou no ‘Moda Madeira’, onde foi uma das grandes atrações. Garante que as suas roupas despertaram “muito interesse”

A designer açoriana, Sara França, foi uma das grandes atrações do ‘Moda Madeira’, um evento que juntou no passado fim de semana diversos criadores dos arquipélagos da Macaronésia (Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde) e que fez aumentar o ânimo da estilista no sentido da internacionalização da sua marca, já em 2019.







