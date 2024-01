São Roque quebra invencibilidade ao líder Operário

Durou quase até ao final a igualdade no marcador no jogo da 7.ª jornada do Campeonato de Futebol dos Açores (CFA) que ontem deu a vitória aos ‘amarelos’ de São Roque sobre o Operário, com um golo fruto do trabalho de Saliu, que termina com uma grande infelicidade do guardião dos ‘fabris’, Hugo Viveiros, aos 88’.



Ao tentar desviar a bola para fora, o guarda-redes acabou por alterar a trajetória e colocá-la dentro da sua própria baliza, catapultando o São Roque para a frente do marcador, no único golo da partida.

O resultado acabou por fazer jus à superioridade do São Roque durante o segundo tempo. A equipa agora comandada por Elson Botelho teve mesmo a melhor oportunidade da partida que tinha sido desperdiçada, ao minuto 77, pelo camisola número 10, Lelé. O avançado conduziu um contra-ataque, deixando para trás três elementos dos fabris, num belíssimo trabalho individual, mas depois de ultrapassar o guarda-redes enviou a bola ao poste.

Mesmo no final o Operário ainda tentou repor a igualdade, mas a falta sobre Leandro interrompeu o jogo antes que o esférico pudesse tocar as redes de Paulo Medeiros.



O São Roque soma assim a terceira vitória no CFA, quebrando a invencibilidade dos ‘fabris’ na prova.