“São Martinho Fest” no Campo de São Francisco

O Campo de São Francisco vai receber no próximo fim de semana, dias 10 e 11 de novembro, o “São Martinho Fest”, promovido pela Câmara de Ponta Delgada, em parceria com a Só Festas.

De acordo com nota de imprensa, a iniciativa apresenta-se como mais um "evento âncora de Ponta Delgada, alusivo à tradição do São Martinho e visa promover e valorizar a cidade, através de uma oferta variada em termos culturais, musicais e gastronómicos".

O “São Martinho Fest” decorre no dia 10, das 17 horas e a 01 hora, e no dia 11, entre 15 horas e as 00 horas numa dos mais emblemáticas da cidade de Ponta Delgada.

Faz parte deste evento uma Feira Gastronómica, Feira de Artesanato, animação Infantil com insufláveis, assadores de castanhas de Lisboa, artistas de música, artes circenses e animação de rua.

Além do Campo de São Francisco, os monumentos circundantes serão iluminados com poderosos City leds, acrescenta a nota.