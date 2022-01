Santuário promove curso sobre a Mensagem de Fátima aberto a todos os devotos

Esta médica, religiosa da congregação Aliança de Santa Maria e vice-postuladora da Causa de Canonização da Irmã Lúcia, dará a conhecer, nos três dias de formação, “os acontecimentos e os protagonistas de Fátima”, fará “um enquadramento teológico das aparições” e abordará “a importância e o significado permanente de Fátima”.

O curso sobre “O triunfo do amor nos dramas da História”, que decorrerá no Auditório do Centro Pastoral de Paulo VI, “destina-se aos devotos e peregrinos de Fátima, aos agentes da pastoral dos mais diversos âmbitos, aos colaboradores do Santuário ou dos movimentos marianos e aos cristãos interessados em conhecer melhor a espiritualidade de Fátima”, segundo informação do Santuário.

A importância da oração do rosário, o Coração Imaculado de Maria como expressão da compaixão de Deus pelo mundo, a pedagogia do segredo e a reparação como convite a participar na ação salvífica de Deus serão alguns dos temas em destaque durante os dias da formação, nos quais será dada também destaque à biografia e perfil espiritual dos videntes de Fátima.

“A proposta formativa pretende dar a conhecer, de forma abrangente e articulada, o essencial da Mensagem de Fátima, na perspetiva do seu significado de esperança para toda a humanidade, expondo os elementos fundamentais das aparições da Cova da Iria e sistematizando aspetos temáticos, teologicamente enquadrados, numa relação dialógica com questões específicas da vida cristã”, adianta o Santuário.

O primeiro Curso sobre a Mensagem de Fátima aconteceu em junho de 2013.