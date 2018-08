Santuário de Fátima doa 30 mil euros a vítimas de Monchique

O Santuário de Fátima manifestou solidariedade com quem perdeu património no incêndio que deflagrou em 03 de agosto em Monchique, no Algarve, e vai doar 30 mil euros para apoio às vítimas desse fogo.

O Santuário “associa-se com uma dádiva de 30 mil euros à Cáritas Diocesana do Algarve para primeiras necessidades”, disse, citado pela agência Ecclesia, o cardeal António Marto, na apresentação das peregrinações de agosto e do Migrante e Refugiado a Fátima, que decorreram no domingo e segunda-feira.

O bispo da Diocese de Leiria-Fátima adiantou que poderão ser disponibilizados “novos contributos” e manifestou “reconhecimento” a todos aqueles que no terreno combatem “a chaga social dos incêndios” e “solidariedade para com os que sofreram perdendo o seu património, casas”.