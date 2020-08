O jogo de apuramento do representante da Associação de Futebol de Ponta Delgada (AFPD)ao Campeonato de Futebol dos Açores da época 2020/2021 vai realizar-se sábado, dia 29 de agosto, na Ribeira Grande, a partir das 18h45 no campo do Complexo Desportivo da Ribeira Grande.



A AFPDanunciou ontem, oficialmente, o local de realização do encontro que vai opor o Santiago ao Vale Formoso, as equipas que ocupavam o primeiro lugar do Campeonato de São Miguel de 2019/2020 aquando da sua interrupção, devido à pandemia de Covid-19. Na altura, e com 11 jornadas decorridas da competição, Santiago e Vale Formoso lideravam a prova com 23 pontos.



A realização do encontro foi autorizada pela Autoridade de Saúde Regional mediante o cumprimento de alguns pressupostos. Assim, todos os intervenientes na partida, desde jogadores, treinadores, staff, árbitros e dirigentes, têm de se submeter a dois testes de despiste à Covid-19 com um intervalo de 14 dias, sendo que o primeiro teste produziu resultado negativo para todos os elementos. O segundo teste será feito amanhã, 24 horas antes do pontapé de saída.



O jogo será realizado à porta fechada e terá a duração de 90 minutos. Caso haja empate no final do tempo regulamentar, será realizado um prolongamento de 30 minutos e, caso ainda persista o empate, o vencedor será encontrado com recurso à marcação de pontapés de grande penalidade.