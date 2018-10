Santander recebe prémio de “Melhor Banco em Portugal” pela revista Global Finance

As mais lidas

Estes prémios reconhecem as instituições bancárias que em 2017 “melhor souberam responder às necessidades dos seus clientes em mercados difíceis, estabelecendo ainda as bases de sucesso para o futuro”, adianta comunicado da instituição bancária.

O Santander recebeu o prémio de “Melhor Banco em Portugal, atribuído pela revista norte-americana Global Finance, no âmbito dos “World’s Best Banks 2018”.

