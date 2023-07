“Santa Maria - Artesanato em Movimento” em exposição no Azores in a Box

De acordo com o Centro de Artesanato e Design dos Açores (CADA), a mostra que vai estar patente até 01 de setembro é composta por uma coleção diversificada de peças de artesanato produzidas por artesãs e artesãos residentes em Santa Maria que "têm, de forma organizada e através do coletivo 'Artemov – Artesanato em Movimento', dinamizado o artesanato naquela ilha, através de 'workshops', Pop Ups Stores ou ainda do evento 'Sábados no Mercado' de Vila do Porto".

Numa nota publicada no 'site' oficial do Governo dos Açores é referido ainda que, no âmbito desta exposição promovida pelo CADA e inaugurada na sexta-feira, estão programadas desmonstrações ao vivo de trabalhos de artesãs.