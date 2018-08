Santa Clara vence Sporting Ideal por 1-0 em jogo de preparação

O Santa Clara, da I Liga de futebol, venceu o Sporting Ideal, por 1-0, num jogo que serviu de apresentação da equipa do Campeonato de Portugal aos sócios e simpatizantes do clube da Ribeira Grande.

O golo que deu a vitória aos 'encarnados' de Ponta Delgada foi apontado aos 21 minutos na sequência de um cruzamento na direita de Rui Silva, que Pineda aproveitou para cabecear entre os centrais do Sporting Ideal.

O técnico João Henriques aproveitou para testar alguns jogadores menos utilizados relativamente ao jogo da Taça da Liga, em que o Santa Clara perdeu nas grandes penalidades por 8-7, depois do 2-2 no tempo regulamentar, frente ao Desportivo das Aves, no último sábado.

No próximo domingo, o Santa Clara volta a ter um jogo de preparação, desta vez desloca-se da ilha de São Miguel para a ilha Terceira, para defrontar o Praiense, do Campeonato de Portugal, que também se apresenta aos sócios.