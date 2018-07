Santa Clara vence Sporting Ideal em jogo de preparação

As mais lidas

O Estádio de São Miguel contou com cerca de uma centena de adeptos nas bancadas para assistir ao primeiro teste da equipa açoriana, que viaja esta sexta-feira para o continente para cumprir 10 dias de estágio em Penafiel.

No ensaio que durou apenas 70 minutos, 35 para cada parte, Berny Burke marcou o único golo da formação açoriana, aos 45 minutos, após assistência de Thiago Santana, que, antes do cruzamento para o avançado, já tinha tentado o remate à baliza, mas a bola bateu num jogador adversário.

O Santa Clara, da I Liga de futebol, venceu quinta-feira o Sporting Ideal, do Campeonato de Portugal, por 1-0 naquele que foi o primeiro jogo de preparação para a época 2018/2019.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok