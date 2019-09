Santa Clara vence Moreirense e conquista primeiro triunfo caseiro

O Santa Clara ganhou hoje ao Moreirense por 2-0, num jogo da quinta jornada da I Liga de futebol em que os açorianos foram melhores, mas beneficiaram de dois erros flagrantes do adversário para marcarem.

O Santa Clara conseguiu o tão almejado triunfo caseiro, que lhe escapava até hoje. Os açorianos chegaram ao primeiro golo ainda na primeira parte (45+2 minutos), por Zé Manuel, num erro crasso de Pasinato e, na segunda parte, um autogolo de Fábio Abreu fixou o resultado.

Com este resultado, o Santa Clara ascendeu ao sexto lugar, com oito pontos, enquanto o Moreirense desceu para nono, com sete pontos.

Aos 13 minutos teve lugar um dos lances principais da primeira parte. Canto tenso batido por Lincoln, cabeceamento de Fábio Cardoso, César baixou-se para Santana cabecear para o fundo da baliza adversária. O árbitro, Hélder Malheiro, confirmado pelo VAR, considerou que César teve influência no lance e que estava em posição de fora-de-jogo, anulando o golo aos açorianos.

O jogo manteve-se repartido, com as duas equipas a procurarem manter a posse de bola. Aos 23 minutos, após um livre na lateral direita batido por Lincoln, Pasinato não segurou a bola, que sobrou para Santana, que num remate à queima roupa não conseguiu ultrapassar o guarda-redes dos minhotos.

Aos 28 minutos, o Santa Clara esteve perto do golo. Após um canto, Fábio Cardoso cabeceou, a bola ficou presa na área do Moreirense e, entre a confusão, Santana rematou contra Pasinato.

O golo chegou já em tempo de compensação da primeira parte. Drible vertiginoso e cruzamento de Lincoln na ala esquerda, para o desvio de Zé Manuel, que aproveitou um erro de Pasinato (que não conseguiu agarrar o remate à figura) para fazer o primeiro golo do Santa Clara em casa esta temporada.

O Moreirense procurou responder na segunda parte, assumindo a despesa do jogo, mas com dificuldades para transpor a defesa dos insulares, enquanto o Santa Clara procurava aproveitar as saídas em contra-ataque para levar perigo à baliza adversária.

Aos 65 minutos, o Moreirense dispôs de uma grande oportunidade para fazer o empate: já dentro da grande área, Fábio Pacheco, isolado em zona frontal à baliza, rematou forte, mas ao lado.

Aos 75 minutos, e mais uma vez com o auxílio de um jogador adversário, o Santa Clara iria chegar ao golo. Após livre do recém-entrado Rashid, a bola desviou na cabeça de Fábio Abreu, que acabou por a introduzir na própria baliza.

Com a vantagem de dois golos, a equipa da casa ficou mais tranquila e controlou a partida até final.