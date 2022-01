Santa Clara vence FC Porto e afasta 'dragões' da Taça da Liga

Os açorianos, que na primeira jornada empataram 2-2 em casa do Rio Ave, da II Liga, chegaram ao intervalo já em vantagem, depois de um golo de Chindris, aos 17 minutos, tendo ampliado na segunda metade por Ricardinho (65), enquanto Taremi ainda reduziu para o FC Porto (83), antes de Nené fechar a contagem para o Santa Clara (90+6).

Com este triunfo, o Santa Clara lidera o grupo com quatro pontos, mais três do que o Rio Ave, segundo e que ainda tem uma réstea de esperança de se apurar para a 'final four', precisando para isso de vencer na terceira jornada em casa do FC Porto, terceiro e já eliminado, em jogo agendado para 15 de dezembro.