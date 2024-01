Santa Clara vence em Leiria e sobe à liderança da II Liga

À procura de reagir a dois jogos no campeonato sem triunfos, a equipa açoriana garantiu os três pontos em Leiria nos últimos minutos, através de uma grande penalidade convertida por Bruno Almeida.

Num jogo em que a equipa da casa jogou mais de 70 minutos com um elemento a menos, por expulsão de Vasco Oliveira, o Santa Clara teve de se esforçar para superar a boa exibição do guarda-redes Kieszek e assim ultrapassar, ao fim da primeira volta, o AVS no comando da II Liga.

Os açorianos entraram melhor, mas pouco afinados no ataque. Na única oportunidade da primeira parte, aos 13 minutos, Rocha viu Kieszek evitar o golo após desvio num pontapé de canto. O guarda-redes polaco foi a figura da União de Leiria, evitando vários golos do Santa Clara.

Aos 20 minutos, Vasco Oliveira puxou Safira, que fugia para a baliza da União e o central foi expulso. Os leirienses recuaram e entregaram o controlo das operações ao adversário.

Mas os açorianos mostraram-se muito apáticos e, procurando uma reação, Vasco Matos lançou Bruno Almeida, Gabriel Silva e Klismahn ao intervalo.

As alterações agitaram o Santa Clara, que quase marcou no recomeço. Kieszek travou bem remates de Gabriel Silva e Safira.

Do outro lado, Jair Matheus era o homem mais adiantado e, mesmo solitário na frente, mas quase fez estragos: aos 60 minutos, assistiu Pedro Empis para um remate perigoso por cima e, aos 76, o brasileiro fugiu e só a defesa de Gabriel Batista evitou o 1-0.

Sem chegar ao golo, Vasco Matos reforçou o ataque com MT e Rafael Martins, mas Kieszek foi evitando oportunidades claras, como mais duas de Gabriel Silva e Safira.

A resistência dos leirienses só foi quebrada perto do fim, quando Diogo Amado derrubou Klismahn na grande área da equipa da casa.

De pé esquerdo, com um remate rasteiro e colocado, Bruno Almeida fez o 1-0 na grande penalidade e garantiu a vitória e a liderança para o Santa Clara.