Santa Clara vence Desportivo de Chaves por 2-0 em jogo de pré-época

Segundo nota de imprensa publicada pelo conjunto açoriano, o primeiro golo do encontro foi apontado por Miguel Pires, aos 18 minutos, após assistência de Ricardinho.

Por sua vez, o tento que fechou o resultado do último jogo da pré-temporada do Santa Clara foi da autoria de Bruno Almeida, após nova assistência de Ricardinho.

Em declarações reproduzidas pelo clube insular, Ricardinho considerou que a pré-época e o estágio em Penafiel serviram para a equipa “criar laços”, formar um “grupo muito forte” e “assimilar as ideias do treinador”.

“Em todos os jogos é importante ter uma atitude positiva e competitiva, sempre dentro das ideias do treinador, entrando sempre para ganhar de maneira a que as coisas saiam de forma natural. Depois, com vitórias, a confiança vai crescendo e tudo se torna melhor”, afirmou o jogador.

No sábado, o Santa Clara recebe o Tondela a contar para a primeira fase da Taça da Liga, enquanto a próxima partida do Desportivo de Chaves está marcada para 01 de agosto, em encontro amigável diante do Feirense.