Santa Clara vence Arouca por 2-1, em jogo de preparação

O Santa Clara cumpre o quarto jogo do estágio de pré-época esta quarta-feira, em Matosinhos, com o Leixões.

João Henriques colocou à prova vários reforços, casos de Mamadu Candé (ex-Omonia, Chipre) e Ousmane Sountoura (ex-Anagennisi Karditsa, Grécia), na primeira parte, e depois, João Lopes (ex-Portuguesa, do Brasil), João Lucas (ex-Leixões) e Bruno Lamas (ex-Leixões).

No último fim de semana, o Santa Clara não foi além de empates com o Sporting da Covilhã (2-2) e o Penafiel (0-0).

Os pupilos de João Henriques arrecadaram a primeira vitória no estágio de pré-época, que cumprem em Penafiel, no terceiro de seis jogos que vão disputar em 10 dias de trabalhos.

O Santa Clara, da I Liga portuguesa de futebol, venceu o Arouca, da II Liga, por 2-1, num jogo de preparação para a época 2018/2019 realizado no Estádio Municipal de Vila Meã.

