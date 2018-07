"Santa Clara SAD sem razão no processo contra Mário Batista" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que o Tribunal de Ponta Delgada chumbou o pedido de indemnização de 300 mil euros por parte da atual SAD contra os antigos administradores Mário Batista e Domingos Viveiros por gestão danosa.

"Festas do Espírito Santo atraem milhares de pessoas" é o título da manchete fotográfica. "Derrocadas junto à zona balnear da Ferraria", "Suspeita de negligência motiva inquérito hospitalar", "PCP admite 'catástrofe económica e social' com fecho da Cofaco" e "Tribunais dos Açores recebem nota positiva" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.