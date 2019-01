O panamiano, de 25 anos, estava no conjunto açoriano por empréstimo do Alajuelense, da Costa Rica, mas apenas jogou cinco encontro, não marcando qualquer golo.

Além do Alajuelense, ao qual vai regressar, o atleta passou ainda pelo Danubio Fútbol Club, do Uruguai, Tolima, da Colômbia, RNK Split, da Croácia, e Club Deportivo Árabe Unido, do Panamá.