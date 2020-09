Santa Clara rescinde com o defesa Steven Pereira

“A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Steven Pereira para a revogação do vínculo contratual que ligava ambas as partes”, assinala o clube em nota de imprensa.

O jogador de 26 anos, que tanto pode jogar na faixa direita ou no centro da defesa, chegou ao Santa Clara na época 2019/20, não tendo, contudo, representado a equipa açoriana, uma vez que foi emprestado ao Académico de Viseu, onde cumpriu 13 jogos e marcou um golo.

Antes de chegar aos Açores, o cabo-verdiano passou pelos holandeses MVV de Maastricht e pelo Zwolle.