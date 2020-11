Santa Clara rescinde com o avançado Malick Evouna

“A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Malick Evouna para a revogação do vínculo contratual que ligava ambas as partes”, avança o clube açoriano em nota de imprensa.

No comunicado, lê-se ainda que o clube deseja ao atleta de 27 anos as “melhores felicidades pessoais e profissionais”.

Evouna chegou ao Santa Clara no mercado de inverno da época 2018/19, proveniente do Konyaspor da primeira divisão da Turquia, quando os açorianos eram liderados por João Henriques.

Em fevereiro de 2019, nas primeiras declarações como jogador dos açorianos, o gabonês afirmou que queria ajudar a formação açoriana a manter-se na I Liga de futebol e "marcar muitos golos".

Apesar de a equipa insular ter assegurado a presença na I Liga, o gabonês não conseguiu marcar qualquer golo nos seis jogos em que participou na sua época de estreia em Portugal.

Na temporada seguinte, 2019/20, Evouna atuou em três jogos do Santa Clara antes de ser emprestado ao Nacional.

Esta época regressou aos Açores, mas não chegou a participar em nenhum encontro oficial sob as ordens de Daniel Ramos.

O Santa Clara é o oitavo classificado do campeonato, com 10 pontos, e na próxima jornada da I Liga vai defrontar o FC Porto, quarto com 13.