A extensão do vínculo foi de duas temporadas, tendo esta sido assinada no encontro do passado sábado, diante do Tondela, referente à primeira eliminatória da Taça da Liga.

O presidente Bruno Vicintin, que esteve presente no Estádio de São Miguel, mostrou-se satisfeito com a renovação.



“É uma relação bem sucedida, que constitui uma das chaves do sucesso e competitividade do Santa Clara nos campeonatos profissionais em representação da Região Autónoma dos Açores”, pode ler-se no sítio oficial daSanta Clara Açores - Futebol SAD.