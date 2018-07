Santa Clara regressa aos treinos esta terça-feira

O Santa Clara regressa esta terça-feira aos treinos, pelas 17horas, no Complexo Desportivo das Laranjeiras, depois de dois dias de folga. No treino já estará o reforço Anderson Carvalho, anunciado na passada.

Para quarta-feira, dia 1 de agosto, o Santa Clara irá marcar presença no jogo de apresentação do Sporting Ideal aos sócios, agendado para as 19horas no Estádio Municipal da Ribeira Grande.



Segue-se depois o encontro com o Praiense, na Praia da Vitória, também no âmbito da apresentação da equipa terceirense aos seus adeptos, no domingo, às 16horas, no Estádio Municipal da Praia da Vitória.

Antes da estreia oficial no campeonato da I Liga, o Santa Clara irá defrontar novamente os “leões” da Ribeira Grande na terça-feira, dia 7 de agosto, desta feita no Estádio de São Miguel. Um encontro que servirá de teste ao sistema de vídeoárbitro, instalado no recinto.