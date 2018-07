Um erro no sorteio obrigou a Liga de Clubes a repetir o sorteio dos campeonatos profissionais, depois de já terem divulgado os calendários. Numa primeira fase, o sorteio da I Liga de futebol, realizado esta noite em Coimbra, ditou que os açorianos jogassem a 1.ª jornada do campeonato contra Boavista, no dia 12 de agosto. Calendário vão ser repetidos.