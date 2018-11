Santa Clara 1- Sporting 2

O Sporting venceu em Ponta Delgada o Santa Clara por 1-2, com golos de Bas Dost (grande penalidade) e Acuña, tentos obtidos na segunda parte.



Ao intervalo o Santa Clara vencia com um golo apontado na primeira parte por Zé Manuel.







FINAL DO JOGO







75' GOLO DO SPORTING Acuña

Cruzamento da direita de Jovane, Marco falha a interecção, Mamadu não faz o corte e nas costas surge Acuña a cabecear na passada para o fundo das redes.



O Sporting vira o jogo no espaço de um quarto de hora







62' Patrick expulso

Depois da grande penalidade, o defesa brasileiro protestou e foi expulso do encontro pelo árbitro Manuel Mota.



O Santa Clara vai jogar a última meia-hora reduzido a 10 elementos







61' GOLO SPORTING Bas Dost

De grande penalidade o holandês marca, após ter sofrido uma carga na área de Fábio Cardoso





RECOMEÇA A PARTIDA





INTERVALO





31' GOLO SANTA CLARA Zé Manuel

Passe de Osama Rashid nas costas da defesa leonina onde aparece Zé Manuel na pequena área a bater Renan e a inaugurar o marcador.



Golo contrab a corrente do jogo e felicidade para os encarnados que chegam ao golo no primeiro remate que fazem no desafio







INÍCIO DO ENCONTRO

Na primeira parte o Santa Clara ataca a baliza norte do Estádio de São Miguel





Dois pontos separam as duas formações na tabela classificativa, com vantagem para o Sporting que apresenta-se em São Miguel com o treinador interino, Tiago Fernandes, depois da saída de José Peseiro do comando técnico dos 'leões'.

O Santa Clara, comandado por João Henriques, até ao momento a equipa sensação do campeonato, vai jogar estar tarde com o onze habitual: Marco; Patrick, César, Fábio Cardoso e Mamadu; Osama Rashid, Anderson, Bruno Lamas e Pineda; Zé Manuel e Alfredo Stephens.

Como suplentes, no banco de suplentes sentam-se João Lopes, Rui Silva, Pacheco, Minhoca, Arroyo, Kayo e Chrien



Quanto à formação leonina, que apresenta surpesas no onze, vai atuar com: Renan; Bruno Gaspar, Coates, Mathieu e Lumor; Battaglia e Acuña; Bruno Fernandes, Nani e Diaby; Bas Dost.

Como alternativas, a equipa leonina tem Salin, André Pinto, Montero, Castaignos, JOvane, Gudelj e Miguel Luís



Manuel Mota, de Braga, é o árbitro que vai dirigir o encontro.