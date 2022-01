Tondela - Santa Clara é o primeiro jogo da I Liga, época 2021/22, dos açorianos, segundo ditou o sorteio realizado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP). Os açorianos, sextos classificados na temporada transata, jogam em casa com os quatro “grandes” na primeira volta. Última jornada contra o campeão em título, a 15 de maio.



Ramos entre os nomeados para Treinador do Ano

O treinador do Santa Clara figurou no trio de técnicos que disputou o prémio para Treinador do Ano, perdendo para o campeão Rúben Amorim. O outro nomeado era Pepa, do Paços de Ferreira.



Taça da Liga sorteada

Ficou a conhecer-se, também, os jogos para a 1.ª e 2.ª ronda da Taça da Liga, com os açorianos a entrarem apenas na última fase. O vencedor do jogo Chaves-Farense irá discutir com o Santa Clara o acesso à fase de grupos, a 31 de julho ou 1 de agosto.

Plantel do Santa Clara entre os primeiros a ser vacinados

ALPFP anunciou ontem que a vacinação dos clubes da I e IILiga vai iniciar-se esta sexta-feira, com os clubes que participam nas competições europeias a serem dos primeiros.

Assim, o Santa Clara, que irá entrar na nova Conference League, será, juntamente com Sporting, FCPorto, Benfica, Sporting de Braga e Paços de Ferreira, dos primeiros a receberem a vacina contra a Covid.

Em comunicado, a Liga de Clubes explicou que “através de um acordo de agendamento, a Task-Force e a Liga vão assegurar que o processo decorre em centros de vacinação, garantindo todas as condições de segurança e logística associadas”.