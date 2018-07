Santa Clara realiza seis jogos de preparação no espaço de 10 dias

O treinador do Santa Clara, admitiu ser "um pouco atípica" a situação de ter de realizar a maioria dos jogos de preparação no espaço de 10 dias.

"É uma situação um bocadinho atípica, porque temos de fazer a maioria dos jogos de preparação neste período curto de dez dias e, quando digo atípico, é fazer jogos consecutivos e praticamente treinar pouco. Agora, a expetativa que nós temos é que esses jogos nos dêem indicações muito positivas relativamente ao que temos e mostrem aquilo que nós precisamos para completar este plantel de forma a estar de uma forma sólida, competitiva e equilibrada", disse João Henriques.

O Santa Clara parte esta sexta-feira para um estágio em Penafiel e na Covilhã, durante o qual vai cumprir seis jogos em apenas 10 dias de estágio, nomeadamente com Sporting da Covilhã, Penafiel, Arouca e Leixões, da II Liga, e Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, da I Liga.

Em declarações aos jornalistas no Estádio de São Miguel, o treinador do Santa Clara disse ainda que o clube vai anunciar nas próximas horas "quatro reforços" para o setor defensivo, recusando revelar a identidade dos jogadores com a justificação de que faltam acertar algumas questões "burocráticas".

"Posso adiantar que estamos a falar de dois laterais-direitos e de dois centrais. Estes quatro jogadores vão entrar nas próximas horas e essas eram grandes prioridades para fecharmos o setor defensivo", disse João Henriques.

João Henriques admitiu que até ao fecho do mercado, em 31 de agosto, o clube vai ainda procurar retificar as lacunas "na frente do terreno".

Sobre o adversário para a segunda fase da Taça da Liga, o Desportivo das Aves, o técnico dos encarnados de Ponta Delgada admite que preferia jogar em casa: "Preferia obviamente jogar aqui, nos Açores, era o nosso 'cartão de visita' para a entrada na I Liga, era mais interessante jogarmos em casa. O sorteio ditou que temos de ir às Aves, jogar contra o Desportivo, é uma equipa de I Liga que vai lutar pelos mesmos objetivos que nós e é uma forma também de nós vermos ao nível em que estamos com a ambição de estarmos na fase de grupos", disse o treinador.