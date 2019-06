Santa Clara realiza seis jogos de preparação durante o estágio em Paredes

A 10 de julho, em Vila Nova de Famalicão, os encarnados de Ponta Delgada vão defrontar o Famalicão, seguindo-se três encontros em Paredes: a 13 de julho com o Sporting da Covilhã, a 14 com o Académico de Viseu e a 16 com o Penafiel.

No dia 19 de julho o Santa Clara vai marcar presença no Estádio do Mar para o jogo de apresentação aos sócios do Leixões.

Os jogos de preparação inseridos no estágio encerram no dia 20, em Vila do Conde, no jogo de apresentação do Rio Ave aos seus associados.



O regresso da equipa encarnada aos Açores está agendado para o dia seguinte, 21 de julho.



Recorde-se que o primeiro treino da pré-época do Santa Clara, que na temporada 2019/2020 vai competir pela quinta vez na I Liga de futebol, está marcado para o dia 1 de julho, em Ponta Delgada.