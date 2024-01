Santa Clara quer iniciar segunda fase com uma vitória

Os encarnados de Ponta Delgada, que terminaram a primeira fase no sexto lugar da Série B (17 pontos), arrancam para esta fase embalados pela vitória alcançada domingo, na Lagoa, na final da Taça de Honra - João de Brito Zeferino, onde derrotaram o Operário por 4-3, após prolongamento (no final do tempo regulamentar registava-se uma igualdade 3-3).



Na antevisão à partida de hoje, Nuno Pimentel vincou as “expectativas muito positivas” que reinam no seio do grupo, sublinhando que a equipa vai “tudo fazer para ganhar o jogo” com o objetivo de poder marcar presença na final da Taça Revelação.



“Queremos entrar nesta fase com uma vitória e indo, jogo a jogo, conquistando o máximo de pontos possíveis que nos possam garantir um lugar para, à posteriori, disputarmos a taça”, afirmou o técnico em declarações ao Açoriano Oriental.



Com um plantel - e projeto - construído no início da temporada, a equipa de Sub-23 visa potenciar jogadores para a equipa profissional e, seis meses depois, a sensação de Nuno Pimentel é “que estamos a evoluir e a crescer”.

Sem descurar os objetivos desportivos, o responsável técnico pelo projeto das equipas de Sub-23 e B enfatiza que pretende “dar continuidade ao que tem sido o processo evolutivo” dos jogadores, apontando o caminho traçado: “consegue-se sendo muito competitivos em todos os jogos, com uma ambição sempre presente de conquista da vitória, com uma mentalidade de jogo que potencie o jogo ofensivo onde possamos marcar golos, onde possamos criar situações de finalização de forma diversa e onde revelemos uma enorme capacidade defensiva, de bloco sempre compacto, bem organizado e onde os valores da agressividade, da intensidade, do espírito coletivo, da ambição estejam sempre presentes”, sintetizou o técnico.



A fase de apuramento à Taça Revelação junta os oito clubes que, na primeira fase, terminaram entre o quinto e oitavo lugares nas séries A e B.



Os oito clubes, que partem para esta fase a zeros, jogam todos contra todos a duas voltas e a pontos ao longo de 14 jornadas.



Esta fase arrancou segunda-feira, com a realização dos primeiros jogos da primeira jornada, e encerra no dia 26 abril.



Os primeiros dois classificados ficam apurados para a final da Taça da Revelação, competição que o ano passado foi conquistada pelo Sporting de Braga.



O Desportivo das Aves, em 2018/2019, foi o primeiro vencedor da Taça Revelação, sucedendo-lhe o Estoril que venceu as edições de 2020/2021 e 2021/2022.



Em 2019/2020, devido à pandemia de Covid-19, a prova foi interrompida e não houve vencedor.