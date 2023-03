Santa Clara promete “unir forças” e “fazer de tudo” para vencer Paços de Ferreira

“Temos valores e princípios que são inegociáveis e os jogadores têm noção disso. É com base nestas premissas que vamos unir forças e fazer de tudo para alcançarmos o nosso objetivo”, afirmou.

O técnico brasileiro falava hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira a contar para a 24.ª jornada do campeonato.

Accioly revelou que os jogadores estão “concentrados nas suas tarefas” e prometeu que os atletas “vão dar tudo em campo” no próximo jogo e reconheceu a importância da próxima partida diante de um adversário direto na luta pela manutenção.

“Temos vindo a trabalhar com este grupo de jogadores no sentido de estimular a confiança, a autoestima e, sobretudo, fazê-los ver que temos um plantel com muita qualidade. Penso que temos todas as condições para fazer um grande jogo amanhã [sábado]”, destacou.

O treinador do conjunto açoriano realçou a qualidade do seu plantel e salientou que os jogadores estão empenhados em dar uma boa resposta.

“Nós falámos com os jogadores e passámos a mensagem de que é na simplicidade que está o ganho e queremos que essa mesma simplicidade nos coloque na rota do sucesso”, afirmou.

O Santa Clara, 17.º classificado, com 15 pontos, vai defrontar o Paços de Ferreira, 18.º, com 12, no próximo sábado, às 15:30, no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

O encontro, da 24.ª jornada da I Liga de futebol, vai ter a arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.