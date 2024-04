Santa Clara perde com o Paços e desperdiça chance de cimentar a liderança

O único golo da partida foi anotado aos 87 minutos, por Pablo.A primeira ocasião de perigo pertenceu ao Santa Clara, aos 11 minutos, e foi da autoria de Klismahn, médio brasileiro que rematou por cima já dentro da grande área, após boa iniciativa de Ricardinho no corredor direito.O Paços de Ferreira respondeu ao minuto 21, com o avançado Brian Cipenga a falhar de forma incrível quando tinha a baliza completamente à mercê.Aos 28 minutos, foi a vez de o esquerdino Bruno Almeida tentar a sua sorte, mas o remate embateu nas malhas laterais.Os açorianos ainda criaram mais uma oportunidade antes do intervalo, aos 40 minutos, altura em que Vinícius apareceu em boa posição, mas não conseguiu ultrapassar o guardião Jaimes. Na recarga ao lance, o avançado brasileiro permitiu o corte a Ferigra.Depois de uma primeira parte animada, assistiu-se a um jogo monótono durante a etapa complementar, na qual a primeira situação de perigo apenas surgiu aos 81 minutos, com Gabriel Silva a rematar ao lado.O Paços de Ferreira conseguiu mesmo marcar na única vez em que chegou à baliza contrária, por intermédio de Pablo, já perto do final: Brian Cipenga desequilibriou por completo a defesa do Santa Clara e serviu o brasileiro que, em posição privilegiada, não perdoou.Apesar da derrota, o Santa Clara mantém-se no topo da II Liga, com 59 pontos, mais três do que o AVS, segundo classificado, que no sábado perdeu com o Nacional, terceiro. De resto, foram os madeirenses que retiraram dividendos desta ronda, já que colocaram-se a quatro pontos dos açorianos e a um dos avenses.