Santa Clara joga em Leiria a 3ª eliminatória da Taça de Portugal

O Santa Clara vai jogar no terreno da União Leiria a 3ª eliminatória da Taça de Portugal, ditou o sorteio realizado na tarde desta quarta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.





No que diz respeito aos três grandes, o Sporting joga em casa do Belenenses; o FC Porto joga no terreno do Sintrense e o Benfica vai até à Trofa.







Os jogos da 3ª eliminatória da Taça de Portugal estão agendados para os dias 16 e 17 de outubro.





Taça de Portugal

Sorteio 3.ª Eliminatória

Oliveira do Hospital - Guimarães;

Felgueiras - Estoril;

Rio Ave - Boavista;

Os Belenenses - Sporting ;

Varzim - Marítimo;

Oriental Dragon - Moreirense;

Condeixa - Gil Vicente;

Sintrense - FC Porto;

Águias Moradal - Paços Ferreira;

UD Oliveirense - Portimonense;

Setúbal - Vizela;

Académica - Famalicão;

Berço - B SAD;

Camacha - Tondela;

Leça - Arouca;

União Leiria - Santa Clara;

Moitense - Sporting Braga;

Trofense - Benfica;

Benfica CB - Penafiel;

Feirense - Nacional;

Leixões - Vilaverdense;

Sporting Espinho - Caldas;

Vilafranquense - Real;

Cinfães - Farense;

Valadares Gaia - Casa Pia;

Alverca - Anadia;

Mafra - União 1919;

Castro Daire - Olhanense;

Serpa - Sporting Covilhã;

União Paredes - Académico Viseu;

Torreense - Fafe;

Louletano - Estrela Amadora.