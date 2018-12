Santa Clara-FC Porto, da 13.ª jornada da I Liga, em 15 de dezembro

Os ‘dragões’ visitam o Santa Clara a 15 de dezembro, às 20:30, enquanto, no dia seguinte, decorre a visita do Benfica ao Marítimo (17:30) e a receção do Sporting ao Nacional (20:00).

A ronda principia a 14 de dezembro, uma sexta-feira, com os desafios Portimonense-Vitória de Setúbal (19:00) e Sporting de Braga–Feirense (21:15).

Uma semana depois, os atuais quatro primeiros classificados jogam a 23 de dezembro, um domingo, destacando-se o Benfica-Sporting de Braga, com início às 17:30.

Horas antes (15:00), o FC Porto recebe o Rio Ave e mais tarde o Sporting visita o Vitória de Guimarães (20:00).