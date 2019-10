Santa Clara faz parceria com a Melo Abreu

A Santa Clara Açores - Futebol SAD e a Melo Abreu celebraram, na segunda-feira, um acordo que vai permitir às duas instituições desenvolver ações no sentido de “promover, divulgar e prestigiar os Açores”, lê-se em nota informativa do clube.

O protocolo agora assinado vai vigorar até maio de 2020 e a parceria vai permitir a divulgação dos produtos da Melo Abreu nas iniciativas públicas promovidos pelo clube, mas também através de publicidade que vai estar patente na sala de conferências de imprensa do Estádio de São Miguel e nos equipamentos do escalões de formação do clube.

Para o Santa Clara, esta “parceria significa o crescimento e a credibilização emergente da marca ‘Santa Clara’ nos Açores e junto dos açorianos”.