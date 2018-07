Santa Clara estreia-se na I Liga no Funchal contra o Marítimo

As mais lidas

Os sorteios sairão publicados na edição de domingo, dia 8 de julho, do Açoriano Oriental

O campeão nacional FC Porto começa em casa, recebendo o Desportivo de Chaves, enquanto o Sporting vai a Moreira de Cónegos, e o Benfica joga na Luz contra o Guimarães. Um erro na leitura das bolas do sorteio obrigou a Liga de Clubes a repetir os calendários da I e II Liga.

O segundo calendário sorteado pela Liga de Clubes ditou que um dérbi insular no regresso do Santa Clara ao principal escalão de futebol português. A 12 de agosto, o Santa Clara visita o Marítimo.

