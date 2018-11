Santa Clara espera jogo “tremendamente difícil” com Vitória de Guimarães

O treinador do Santa Clara, João Henriques, disse este sábado esperar "um jogo tremendamente difícil" no domingo frente ao Vitória de Guimarães, em partida da 10.ª jornada da I Liga de futebol.

"Vamos defrontar uma equipa que tem um histórico fantástico, que nos habituou a andar a lutar pelas competições europeias, ano após ano. É uma equipa que joga num estádio com uns adeptos fantásticos e com um ambiente fantástico. Clube histórico, tem um treinador que já não precisa de apresentações, porque tem muita qualidade no seu trabalho", disse João Henriques, na antevisão ao jogo.

O treinador da equipa açoriana destacou também a "imensa qualidade" dos jogadores vitorianos, referindo-se a um "coletivo" que ao longo do tempo tem vindo a ficar "cada vez mais forte e sólido", criando uma identidade "muito forte".

Apesar das dificuldades, João Henriques espera dos seus jogadores "uma reação" ao jogo anterior, em que o Santa Clara perdeu em casa com "um dos candidatos ao título", o Sporting, por 2-1.

"Vamos para Guimarães sabendo os fatores de dificuldade, mas todos os jogos anteriormente tinham um grau de dificuldade elevado e nós conseguimos superar alguns, com pontos, com boas exibições e é isso que nós vamos ter em mente, voltar a fazer a mesma coisa que temos feito até aqui e tentar trazer pontos para continuarmos a nossa caminhada da manutenção", afirmou.

João Henriques já pode contar para o jogo em Guimarães com Fernando, que cumpriu castigo diante do Sporting e que tem sido um jogador importante na equipa, com sete presenças e três golos apontados no campeonato.

De fora continua Thiago Santana devido a lesão e o castigado Patrick Vieira, que viu o cartão vermelho no jogo frente ao Sporting.

Vitória de Guimarães, nono classificado com 12 pontos, recebe, pelas 15:00 de domingo, o Santa clara, sétimo com 14, em jogo da 10.ª jornada da I Liga.