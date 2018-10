Santa Clara em casa, Praiense e Vale Formoso jogam fora

As mais lidas

Programa dos 16 avos de final da Taça de Portugal em futebol que se disputa no dia 25 de novembro:

O Praiense, da ilha Terceira, vai até ao campo do Sporting de Braga da 1º liga.

Já a equipa das Furnas, o Vale Formoso viaja até ao recinto do Tondela da 1ª liga.

Segundo ditou o sorteio realizado esta sexta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o Santa Clara recebe, no dia 25 de novembro, o Desportivo de Chaves, em jogo dos 16 avos de final da Taça de Portugal.

