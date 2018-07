Santa Clara em Aves na 2ª Fase da Taça da Liga

As mais lidas

Primeira fase, 21 e 22 julho Jogo 1: Famalicão (II) - Arouca (II) Jogo 2: Farense (II) - Penafiel (II) Jogo 3: Mafra (II) - Sporting da Covilhã (II) Jogo 4: Varzim (II) - Cova da Piedade (II) Jogo 5: Académica (II) - Leixões (II) Isento: Oliveirense (II) Segunda fase, 29 julho Belenenses (I) - Oliveirense (II) Paços de Ferreira (II) - Académico de Viseu (II) Vencedor Jogo 4 - Moreirense (I) Marítimo (I) - Vencedor Jogo 3 Desportivo das Aves (I) - Santa Clara (I) Vencedor Jogo 2 - Estoril Praia (II) Vencedor do Jogo 1 - Desportivo de Chaves (I) Vitória de Guimarães (I) - Tondela (I) Nacional (I) - Boavista (I) Portimonense (I) - Rio Ave (I) Feirense (I) - Vencedor Jogo 5 Isento: Vitória de Setúbal (I)

Os vencedores de cada um dos quatro grupos da terceira fase qualificam-se para a 'final four', que se realiza em Braga entre 22 e 26 de janeiro de 2019.

O Santa Clara entra em competição na segunda fase, altura em que viaja até ao terreno do Desportivo das Aves, a 29 de julho.

A Liga Portugal de Futebol realizou, esta quarta-feira, o sorteio dos jogos da primeira e segunda fases da Taça da Liga, que integra todas as formações participantes nas competições profissionais, à exceção das equipas B que não participam nesta prova.

Santa Clara joga no terreno do Desportivo das Aves, a 29 de julho, na segunda fase da Taça da Liga, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira.

