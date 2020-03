Santa Clara doa refeições para centro de saúde

Médicos e enfermeiros, que por estes dias não têm mãos a medir para conseguir acudir a todas as solicitações, vão ter direito a refeições fornecidas pela Paparoca, empresa do ramo da restauração que firmou um acordo com a SAD encarnada nesse sentido.

Em comunicado de imprensa, o clube enaltece o profissionalismo e entrega dos profissionais daquele centro hospitalar, sublinhando que a “sobrecarga horária, a responsabilidade a acrescida e o trabalho fundamental que fazem em prol da comunidade é de louvar, não só com agradecimentos públicos, mas com gestos que, apesar de redutores, demonstram o agradecimento de um povo”.

O capitão do plantel do Santa Clara, Osama Rashid, deixou a este propósito, numa mensagem vídeo divulgada nas redes sociais do clube, uma palavra de reconhecimento a todos os profissionais de saúde que em Portugal estão no terreno a combater o surto de Covid-19, vincando que “vocês são uns autênticos heróis. Em nome de toda a estrutura do Santa Clara, muito obrigado”.

Também o treinador da equipa, João Henriques, deixou um “abraço solidário” a todos os que estão na linha da frente no combate ao surto de Covid-19, como sejam os agentes de segurança e os profissionais de saúde.

“Que sintam que estamos com eles e a nossa forma de mostrarmos que estamos a apoiá-los é cumprir as regras, porque na sociedade quando cumprirmos as regras estamos a ajudar o próximo. E é isso que queremos fazer: ajudar o próximo nesta luta difícil, em que a sociedade está envolvida na luta contra este vírus”, realçou o treinador.

João Henriques exortou ainda ao cumprimento de todas as recomendações que foram feitas nos últimos dias, pedindo para que “fiquem em casa, respeitem aquilo que nos tem sido pedido para ajudarmos aqueles que estão na linha da frente” no combate a esta pandemia, finalizando a mensagem com um agradecimento “por esse compromisso na luta em defesa da nossa sociedade”.