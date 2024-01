Santa Clara contrata o defesa central Rafael Santos

"A Santa Clara, Açores – Futebol, SAD tem o prazer de anunciar a contratação de Rafael Santos", pode ler-se no sítio oficial da SAD açoriana.

O brasileiro, que esta época fez um jogo pelo Moreirense, fica ligado aos 'encarnados' de Ponta Delgada até junho de 2026.

"Formado no Flamengo, Rafael Santos passou depois pelo APOEL, antes de assinar pelo Moreirense, onde estava desde 2022", acrescenta o Santa Clara.

O novo reforço dos açorianos mostrou-se "muito feliz por assinar por este grande clube" e garante que chega "com muita vontade de ajudar os meus colegas a atingir os objetivos”.

Rafael Santos é o quinto reforço anunciado pelo Santa Clara no mercado de janeiro, depois das contratações dos médios Pedro Ferreira, ex-Aalborg, da Dinamarca, do cabo-verdiano Yannick Semedo, que atuava no Länk Vilaverdense, Denivys Júnior, guarda-redes que veio do Atlético Goianense, e Alisson Safira, que chegou proveniente do Vitória de Guimarães.

Após 19 jornadas, o Santa Clara ocupa o primeiro lugar da II Liga, com 42 pontos, mais dois que o AVS, atual segundo classificado.