Este é o quarto reforço da temporada, depois das contratações de João Lucas e Bruno Lamas (ex-Leixões) e Mamadu Candé (Omonia). A pré-temporada começa esta quinta-feira, dia 28 de maio, com os exames médicos.

Ousmane Sountoura (23 anos) é o mais recente reforço dos "encarnados" de Ponta Delgada. O internacional do Mali chega do Anagennisi Karditsas, da II Liga grega, e assinou um contrato válido por três temporadas.

