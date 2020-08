De acordo com nota, o extremo de 22 anos, vem de uma temporada positiva ao serviço do CS Marítimo B, com doze golos apontados e várias assistências, estreando-se pela equipa principal dos insulares frente ao Sporting CP.

André Mesquita, formado no FC Porto, foi um dos grandes destaques da Série A do Campeonato de Portugal na temporada passada e busca agora pela "afirmação no principal escalão do futebol nacional".