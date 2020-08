Santa Clara contrata avançado uruguaio Gustavo Viera

Em comunicado, o emblema insular avançou que “chegou a acordo com o atleta Gustavo Daniel Viera Moreira para a celebração de um contrato profissional para as próximas quatro temporadas”.

O Santa Clara destaca que o jogador de 19 anos provém do Liverpool Montevideo do Uruguai, no qual cumpriu a formação, e que conta com “várias participações na seleção sub-17 do Uruguai”.

“O avançado uruguaio de apenas 19 anos, uma das maiores promessas daquele país, vai ter assim a sua primeira experiência em solo europeu”, acrescenta o comunicado.

Nas primeiras declarações como jogador do Santa Clara, enviadas pelo clube, Viera referiu que com a chegada a Portugal cumpre um “grande sonho” de atuar na Europa, mostrando-se orgulhoso de jogar numa “liga tão importante”.

O uruguaio disse descreveu-se como um “avançado potente e veloz”, que pode tanto pode atuar no centro ou pelas alas.

Esta é a primeira contratação para a próxima época clube açoriano, que será liderado em 2020/21 pelo treinador Daniel Ramos.

Confirmadas estão as saídas de Mamadu, Zé Manuel, César e de Francisco Ramos do plantel que terminou a I Liga em nono lugar, com 43 pontos.