Santa Clara contrata avançado Cryzan Barcelos por três épocas e meia

Em comunicado publicado no sítio oficial do clube na Internet, o Santa Clara revelou que o jogador brasileiro assinou por três épocas e meia, até 2023.

O clube insular destaca que o reforço é um "avançado rápido e possante", capaz de "desempenhar todas as funções do ataque".

Para ingressar nos açorianos, Cryzan Barcelos rescindiu com o Atlético Paranaense, clube onde iniciou a carreira profissional, pelo qual estava emprestado ao Atlético Goainiense, da segunda divisão do futebol brasileiro.

O avançado militou ainda nos belgas do Cercle Brugge e no Al-Batin, da Arábia Saudita, ambos por empréstimo do clube brasileiro.

Esta é a segunda contratação dos açorianos no ‘mercado de inverno', depois do médio Costinha, oriundo do Desportivo de Chaves.

O Santa Clara é o atual 15.º classificado na I Liga, com 14 pontos, a única competição em que está inserido, após as eliminações na Taça de Portugal e na Taça da Liga.

No próximo jogo, marcado para 04 de janeiro de 2020, os açorianos deslocam-se ao reduto do Desportivo das Aves, lanterna-vermelha do campeonato, com seis pontos.