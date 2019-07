Santa Clara começa campeonato em casa contra o Famalicão

O campeonato arranca dia 11 de agosto, contra uma das equipas que subiu de divisão. O primeiro embate com um "grande" acontece à 6.ª jornada, com a visita ao estádio do Dragão a 22 de setembro. Os açorianos recebem o Benfica a 10 de novembro e o Sporting a 15 de dezembro. O último jogo da primeira volta será contra o Vitória SC, a 18 de janeiro, em Guimarães.