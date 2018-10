Santa Clara com vitória 'sofrida' elimina Maria da Fonte da Taça de Portugal

O Santa Clara, da I Liga, foi este domingo à Póvoa de Lanhoso vencer com dificuldade o Maria da Fonte, do Campeonato de Portugal, por 2-1, apurando-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

Bruno Lamas, lançado por volta do quarto de hora da segunda parte, foi a figura do jogo ao assistir no primeiro golo dos açorianos, marcado por Clemente, aos 69, e a fazer o tento da vitória, aos 75, depois da equipa minhota ter empatado, por João Paulo, aos 71.

Foram seis minutos ‘eletrizantes' que deram ao Santa Clara um triunfo muito ‘suado' perante um Maria da Fonte que mostrou muita ‘alma' e fez valer o fator casa, sobretudo as reduzidas dimensões do relvado.

Na primeira parte, não conseguiu distinguir-se qual das equipas era da I Liga ou do Campeonato de Portugal, mas o segundo tempo foi mais interessante, com o Maria da Fonte a mostrar-se bem mais perigoso e a empurrar o Santa Clara para o seu reduto.

O golo de Clemente, de cabeça, após canto de Bruno Lamas, a aproveitar uma má saída de Luís Miguel, surgiu, por isso, contra a corrente do jogo (69).

Mas, dois minutos depois, João Paulo, também após canto e igualmente de cabeça, empatou a partida, com a bola ainda a embater no guarda-redes João Lopes antes de entrar.

O Santa Clara, contudo, não demorou muito a voltar a colocar-se em vantagem com um ‘tiro' de Bruno Lamas de fora da área (75).

O Maria da Fonte ‘caiu de pé' diante de um Santa Clara a quem, mesmo com diversas alterações no ‘onze', se exigia mais qualidade.