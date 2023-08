Depois da eliminação da Taça da Liga frente ao Tondela, oSanta Clara continua a afinar as máquinas antes do arranque oficial da IILiga, prova na qual o objetivo passa pela subida de divisão.

A primeira partida oficial, contra o Torreense, está agendada para uma quarta-feira, dia 16 de agosto, às 17h00. Antes disso os comandados porVasco Matos têm dois encontros de preparação.

O primeiro duelo é já esta sexta-feira, diante dos sub-23, e tem início marcado para as 10h00.



Esta será a segunda vez que as duas equipas medem forças na pré-temporada. A primeira foi no dia 7 de julho e terminou com um triunfo da equipa principal por 2-0, com os golos a serem apontados por MTe Andrezinho.

Amanhã os encarnados de Ponta Delgada vão medir forças contra o Lusitânia, no Estádio de São Miguel, com apito inicial às 15h30.

O encontro contra os verdes da Rua da Sé será realizado à porta aberta e é o último antes do pontapé de saída na edição de 2023/24 da IILiga portuguesa.

O Lusitânia vai atuar esta temporada no Campeonato de Portugal, depois de ter conquistado o Campeonato de Futebol dos Açores em 2022/2023.

No dia imediatamente a seguir ao encontro com o Santa Clara, a turma orientada pelo técnico Ricardo Pessoa defronta o Rabo de Peixe em solo terceirense.



A partida realiza-se no Estádio João Paulo II, às 16h00, e servirá de apresentação aos sócios.