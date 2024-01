Santa Clara celebra aniversário no Teatro Micaelense

Em nota de imprensa, a direção do CDSC adianta que a cerimónia está marcada para as 20h00 e o evento é organizado pelo clube e pela SAD do Santa Clara.



O evento vai ficar marcado pela atribuição de alguns prémios de mérito e de desempenho relativos ao ano de 2023, dos quais se destaca o Prémio Bravo Açoriano, um galardão que vai ser atribuído ao jogador do plantel profissional que mais se destacou no último ano.



No total serão oito os prémios a atribuir pela direção do CDSC a jogadores da formação (futebol e futsal) e desporto adaptado.



Serão também atribuídos dois prémios carreira e o Prémio 10.ª Ilha, destinado à diáspora açoriana.