Santa Clara baixa preços dos bilhetes

De acordo com a SAD, é uma autêntica “Black Friday” para a festa da Taça no Estádio de São Miguel, com o preços dos ingressos a variarem entre os 50 cêntimos (para crianças na Bancada Açores) e os 6 euros (setores 3, 4 e 5 na Bancada Central, bilhetes para não sócios).







A venda dos ingressos para a receção ao Desportivo de Chaves iniciou-se no dia de ontem na sede da SAD e do clube e prolonga-se até à hora do jogo, no domingo, onde ainda poderão ser adquiridos bilhetes nas bilheteiras do Estádio de São Miguel.







O Santa Clara joga domingo pelas 16 horas (hora dos Açores)