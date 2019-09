Santa Clara assina protocolo para abrir loja no Canadá

As mais lidas

“O objetivo passa por internacionalizar a marca do Santa Clara e da marca Açores e surge na sequência da última visita ao Canadá, onde estivemos em Toronto, Brampton, Mississauga”, começou por explicar o dirigente desportivo.

A primeira loja oficial do Santa Clara na diáspora vai abrir dentro em breve na baixa de Toronto. Esta foi a razão do protocolo assinado entre o presidente dos “encarnados” de Ponta Delgada, Rui Cordeiro, e Carlos Botelho, responsável pela empresa 2020 Sports Group Entertainment.

Loja oficial vai abrir na baixa de Toronto, pela mão de Carlos Botelho, embaixador do clube e responsável pela 2020 Sports Group Entertainment

