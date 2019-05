Santa Clara assina contrato com dois jovens da formação do clube

O Santa Clara assinou contratos profissionais com os futebolistas Diogo Motty e Rodrigo Simão, dois jovens formados no clube, que serão emprestados na época 2019/20, mas representam um "olhar para o futuro" do clube açoriano.





"São dois jovens em que acreditamos, com potencial, que estiveram emprestados ao Águia, um clube satélite do Santa Clara, mas que vão agora para o Campeonato de Portugal, para jogarem no continente e crescerem como jogadores e como homens", disse em conferência de imprensa o diretor desportivo do Santa Clara, Diogo Boa Alma.

Sem revelar o clube em que o extremo Diogo Motty e o avançado Rodrigo Simão irão militar na próxima temporada, o dirigente do Santa Clara, que terminou esta época no 10.º lugar da I Liga, assinalou apenas que irão ambos para a mesma equipa.

Também presente na conferência de imprensa, o responsável pela formação dos açorianos, Luís Pires, sublinhou que o estabelecimento de contratos profissionais com os seus pupilos "representa uma vitória" maior do que as verificadas em campo nos escalões mais jovens do Santa Clara.

"Queremos um crescimento sustentado, ter uma equipa de sub-23 está na cabeça de todos, mas não há ainda condições de momento", prosseguiu o coordenador da formação.