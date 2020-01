Santa Clara angariou 2 mil euros na campanha "Ilha das Flores"

De acordo com comunicado do clube, no âmbito do leilão das camisolas personalizadas, utilizadas na jornada 11 da 1ª Liga, no encontro entre o Santa Clara e o Benfica, a "Santa Clara Açores, Futebol S.A.D informa que angariou, com o apoio de todos os açorianos, a quantia de 2000 euros".



O valor angariado foi doado, na totalidade, ao Agrupamento 691 de Escuteiros da ilha das Flores, sendo que o mesmo servirá para a reabilitação da sede daquela instituição.